Certificati anagrafe on line gratis, come ottenerli in pochi clic

Certificati anagrafe on line, gratis e disponibili da domani attraverso la piattaforma online dell’Anagrafe nazionale 14 certificati anagrafici digitali, direttamente scaricabile dall’utente. Per ottenerli saranno necessari pochi e semplici passaggi, proprio nell’ottica di permettere a tutta la popolazione di accedere al servizio senza difficoltà, rapidamente e da casa, evitando così di recarsi negli uffici pubblici.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente collegarsi a uno dei due indirizzi www.anagrafenazionale.interno.it e www.anagrafenazionale.gov.it ed accedere attraverso una delle modalità di identificazione: con la carta di identità elettronica (Cie), con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o con la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Una volta effettuato l’accesso basterà entrare nella nuova sezione ‘Certificati’, che da domani si andrà ad aggiungere a quelle già presenti. Una volta selezionato il documento richiesto si potrà visualizzarne l’anteprima, così da verificare la correttezza dei dati, per poi scaricarlo in formato pdf o riceverlo via email.