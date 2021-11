Tradizionale cerimonia questa mattina, al Teatro Monteverdi, per il conferimento degli attestati di merito agli ex dipendenti comunali cessati dal servizio o comunque collocati a riposo nel periodo tra il 13 novembre 2019 ed il 12 novembre 2021. Il 13 novembre, ricorrenza di S. Omobono, Patrono di Cremona, è la data che, nel 1970, è stata scelta per la Giornata dei lavoratori anziani del Comune, iniziativa destinata a testimoniare la riconoscenza dell’Amministrazione ai lavoratori che cessano dal servizio dopo almeno 20 anni di attività prestata alle dipendenze del Comune o enti ad esso assimilati, che quest’anno è stata fatta slittare un giorno, in considerazione del numero di premiati.

Erano presenti alla cerimonia il Sindaco Gianluca Galimberti, il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo, l’Assessore all’Istruzione e alle Risorse umane Maura Ruggeri, l’Assessore al Bilancio Maurizio Manzi, l’Assessore al Turismo, City Branding e Sicurezza Barbara Manfredini, l’Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità Rosita Viola, l’Assessore alla Mobilità Sostenibile e Ambiente Simona Pasquali, l’Assessore ai Sistemi Culturali, Giovani, Politiche della Legalità Luca Burgazzi, i dirigenti, una rappresentanza della RSU e del Comitato Unico di Garanzia (CUG).

Hanno ritirato l’attestato, consegnato dal Sindaco e dagli Assessori i seguenti ex dipendenti comunali: Annalisa Cimini (Segreteria Generale – Ufficio Giunta); Tiziana Araldi (Settore Personale); Edi Gabriella Storti (Settore Economico-Finanziario, Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica – Servizi Demografici), Maurizio Foresti (Settore Lavori Pubblici – Ufficio Verde); Maurella Manfredini (Settore Politiche Sociali); Viviana Maria Frosi (Settore Politiche Sociali); Cinzia Verzelletti (Settore Politiche Educative); Emanuela Panni (Settore Politiche Educative); Ida Garavelli (Settore Politiche Educative); Silvia Paloschi (Settore Politiche Educative); Igino Sommi (Settore Politiche Educative); Daniro Auro Mandelli (Settore Sviluppo Lavoro, Area Vasta Rigenerazione Urbana, Quartieri e Ambiente – Ufficio Sviluppo Lavoro e Area Vasta); Maurizia Quaglia ((Dirigente Settore Cultura, Musei e City Branding); Ornella Faverzani (Settore Urbanistica, Commercio Artigianato SUAP – SUE e Area Vasta – Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici Spettacoli); Marco Manfredini (Unità Direzionale Segretario Generale – Ufficio di Gabinetto); Nadia Guarneri (Settore Cultura, Musei e City Branding); Maurilio Segalini (Dirigente Settore Risorse Umane); Raffaello Mainardi (Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio – Ufficio gestione amministrativa e tecnica patrimonio); Mara Betti (Settore Cultura, Musei e City Branding); Moreno Spelta (Settore Economico-Finanziario, Fiscalità, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica – Servizi cimiteriali); Sergio Priori (Polizia Locale); Floriana Malvezzi (Settore Politiche Sociali); Cinzia Galli (Settore Cultura, Musei e City Branding); Mario Bissolati (Settore Economico-Finanziario, Fiscalità, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica – Stato Civile); Nicoletta Ariberti (Settore Politiche Educative, Istruzione); Franco Balestrieri (Settore Sviluppo Lavoro, Area Vasta, Rigenerazione Urbana, Quartieri e Ambiente – Ufficio qualità urbana); Antonio Bonavita (Polizia Locale); Anna Gosi (Settore Economico-Finanziario, Fiscalità, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica – Stato Civile); Piera Telò (Unità Direzionale Segretario Generale); Pierluigi Tagliati (Settore Risorse Umane); Pierluigi Sforza (Polizia Locale – Comandante Polizia Locale); Marco Genga (Settore Politiche Educative, Istruzione); Gabriele Ronda (Settore Economico-Finanziario, Fiscalità, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica – Ufficio elettorale); Graziella Manfredi (Settore Politiche Educative, Istruzione);

Agli ex dipendenti che non sono potuti intervenire – Flaviana Sesena (Segreteria Generale – Ufficio Consiglio comunale); Adelaide Maria Grazia Puzzi (Settore Economico Finanziario – Servizio Entrate); Aldo Manini (Settore Lavori Pubblici – Ufficio Verde); Pieroreste Telli (Settore Lavori Pubblici – Manutenzione interventi alla città); Lucilla Manestra (Settore Politiche Sociali); Massimo Ramazzotti (Settore Politiche Sociali); Adelio Marzaroli (Settore Cultura, Musei e City Branding); Morena Gastaldi (Settore Urbanistica, Commercio Artigianato SUAP – SUE e Area Vasta – Ufficio Attività Produttive); Maurizio Girelli (Polizia Locale); Ermanno Ferrari (Polizia Locale); Giancarlo Tossani (Settore Cultura, Musei e City Branding); Daniela Lotteri (Polizia Locale); Claudio Ferrari (Polizia Locale); Attilia Bernardi (Settore Risorse Umane); Angelo Benassi (Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato Suap – Sue e Area Vasta – Ufficio commercio); Marco Spoto (Polizia Locale); Giorgio Villa (Polizia Locale); Luigi Maurizio Orlandi (Polizia Locale); Enrico Bresciani (Settore Progettazione e Manutenzione – Ufficio manutenzioni straordinarie e realizzazione interventi); Daniela Zerbini (Settore Cultura, Musei e City Branding); Daniele Ferrari (Settore Lavori Pubblici – Mobilità Urbana e Protezione Civile – Responsabile Servizio suolo, sottosuolo, illuminazione, cantieri e trasporti); Luca D’Auria (Settore Politiche Educative, Istruzione); Carla Francesca Rebessi (Unità Direzionale Segretario Generale – Archivio e Protocollo); Giuseppe Pietro Ruggeri (Settore Cultura, Musei e City Branding); Maria Vittoria Cagni (Polizia Locale); Marzio Turci (Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato Suap – Sue e Area Vasta – Ufficio edilizia privata); Nicoletta Frugoni (Settore Economico-Finanziario, Fiscalità, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica – Ufficio statistica) – il riconoscimento sarà consegnato nei prossimi giorni.

Oltre all’attestato, ai premiati sono stati omaggiati di due biglietti di ingresso ai Musei Civici.

Concluso il momento di consegna dei riconoscimenti, rivolgendosi ai presenti, ed in particolare ai premiati, il sindaco Gianluca Galimberti, ha detto, tra l’altro, che hanno incarnato lo spirito della Costituzione adempiendo alla missione di Servitori dello Stato, il suo augurio è che continuino a rendere vera la Carta costituzionale. Nella vita, i gesti verso i cittadini e i colleghi devono continuare, augurando loro di essere sempre ricercatori di questi istanti belli delle loro esperienze. Nella marea di cose belle che ora possono fare è importante portare l’esperienza fatta dalla parte del Comune, conoscendone tutti gli aspetti, c’è infinito bisogno del loro entusiasmo, concludendo il suo intervento con un “Grazie per quello che avete fatto e che farete.”

