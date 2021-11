Covid oggi Liguria, 193 contagi e un decesso: bollettino 14 novembre

Sono 193 i nuovi contagi registrati in Liguria oggi, 14 novembre , secondo il bollettino Covid della Regione. Eseguiti 9.818 tamponi, di cui 2.318 molecolari e 7.500 antigenici rapidi. Si registra un nuovo decesso, un 91enne morto nella giornata di domenica, che porta il totale delle vittime a 4.441 da inizio pandemia. I ricoverati in ospedale sono 98 (-5) di cui 7 in terapia intensiva (-1), di cui, 6 non vaccinati e 1 vaccinato con comorbidità. In isolamento domiciliare ci sono invece 1.994 persone, 95 in più rispetto a ieri. Sono invece 111 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 109.379.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 1.677 (46 in più di ieri), seguita da La Spezia, dove i positivi sono 784; 453 e 416 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e di Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 51, mentre sono in fase di verifica 126 tamponi. Totale 3.507 persone attualmente positive (71 più di ieri).