Gp Valencia, vince Bagnaia: per Valentino Rossi ultima gara

La Ducati di Pecco Bagnaia si impone nel Gp di Valencia, ultima gara della stagione. Secondo posto per Jorge Martin e terzo per Jack Miller tutti su Ducati. Quarto posto per Joan Mir e quinto il campione del mondo Fabio Quartararo. Chiude al decimo posto Valentino Rossi alla sua ultima gara nel motomondiale.

Al termine, il campione del mondo della MotoGp Fabio Quartararo ha fatto un giro in pista con la bandiera gialla di Valentino Rossi in omaggio al Dottore, con il pubblico che ha salutato in piedi il pluricampione italiano. Rossi è l’ultimo a lasciare la pista di Valencia. ‘Grazie per lo spettacolo’ lo striscione della Suzuki che lo accoglie ai box per l’ultima volta mentre saluta con le braccia al cielo.