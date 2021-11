Nella serata di lunedì 15 novembre il neosindaco Maurizio Morandi ha incontrato tutti i referenti delle associazioni culturali, sociali, d’arma e sportive presenti e operanti all’interno del territorio comunale.

Nel corso della serata, il consigliere Vittorio Pellegri (delegato alla cultura, all’associazionismo e alle politiche sociali) ha presentato le linee programmatiche socioculturali che la Giunta appena insediata intende perseguire insieme alle associazioni nei prossimi cinque anni.

Oltre all’illustrazione dei contenuti programmatici, la serata è stata un’importante occasione per iniziare quel percorso di costruzione di un’unica cabina di regia con la quale le associazioni e l’amministrazione potranno coordinare e coordinarsi nelle attività per le quali queste sono deputate. Pellegri ha infine illustrato le iniziative che l’amministrazione organizzerà in occasione delle imminenti festività natalizie.

