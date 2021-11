Nomine Rai: Maggioni al Tg1 e Sala al Tg3, Sangiuliano resta al Tg2

Maggioni al Tg1, Sala al Tg3, Sangiuliano confermato alla direzione del Tg2. Nomine Rai in dirittura d’arrivo. I curricula dei direttori proposti dall’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbero arrivati sul tavolo dei consiglieri: per il Tg1 la proposta sarebbe quella di Monica Maggioni, per il Tg3 di Simona Sala (attuale direttrice Radio 1 e Gr Radio Rai) e per il Tg2 resterebbe confermato Gennaro Sangiuliano.

Fra i curricula anche quello dell’attuale direttore del Tg3 Mario Orfeo che Fuortes proporrebbe come nuovo Direttore della Direzione Approfondimento. Andrea Vianello verrebbe proposto come direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1.

Il quadro delle proposte è completato da Alessandro Casarin per la Tgr (una conferma), Alessandra De Stefano per Rai Sport (dove è stata già vicedirettrice), Antonio Preziosi a Rai Parlamento (altra conferma), Paolo Petrecca a Rainews24, dove attualmente è vicedirettore.