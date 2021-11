Renzi: “Nessun imbarazzo per conferenze in Arabia”

I soldi dall’Arabia Saudita imbarazzano? “No. I soldi delle mascherine sono degli italiani, delle tasse, se qualcuno ha rubato è uno sciacallo. Io faccio conferenze che sono permesse dalla legge, se domani le vietano ne prendo atto”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Non è l’arena, risponde così alle domande di Massimo Giletti.

Parlando dell’inchiesta sulla Fondazione Open, Renzi ribadisce: “Io sono certo di non aver violato la legge, ma complotto o no alcuni investigatori hanno violato la legge e la Costituzione”.

“A Bersani dico che prima di parlare di me dovrebbe dire come mai lui prendeva soldi, legittimi, da Riva a Taranto. Io i soldi non li ho presi da Riva come ha fatto Bersani, li ho portato con il mio governo per sistemare Taranto. Bersani dovrebbe prima spiegare cosa ha fatto lui, sia a Taranto che nella gestione del partito, quando era segretario e costava un sacco di soldi, con centinaia di persone assunte, e c’era il finanziamento pubblico”, aggiunge

Tornando poi sulla decisione di Conte e del M5S di non andare più in canali Rai dopo le nomine dei direttori, Renzi afferma: “Una grandissima notizia per la Rai, aumenterà lo share senza Conte”. “Il M5S sette anni fa diceva no alla lottizzazione, oggi il M5s si lamenta perché non ha partecipato alla lottizzazione -doce oò leader di Iv-. Tutte le volte che Conte fa una uscita da leader M5s è più facile che il M5S si distrugga prima della legislatura”.