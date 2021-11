Balotelli: “Se Mancini mi chiama, vado in Nazionale a piedi”

“Sono pronto per tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno, andrei a piedi dalla Turchia pur di essere chiamato a marzo”. Mario Balotelli farebbe carte false per tornare in Nazionale. L’attaccante 31enne, oggi all’Adana Demirspor, risponde alle domande di Ocw Sport – podcast calcistico quotidiano condotto da Andrea Panciroli (Il Pancio) e Domenico Manfredi. “Con Mancini ho un ottimo rapporto, l’ho sempre avuto. Lui mi ha detto con chiarezza quello che vuole da me per tornare in azzurro. Se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?”, dice.

Durante la chiacchierata Balotelli parla del suo impegno nel sociale e della costruzione di un pozzo in africa: da tempo l’ex Inter e Milan sostiene l’associazione “We Africa to red earth” e grazie a una sua donazione è possibile portare l’acqua in un villaggio del Burkina Faso.