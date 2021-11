Vaccino 5-11 anni, in Israele al via martedì. Ok anche in Canada

In Israele la vaccinazione anti covid dei bambini fra i 5 e gli 11 anni inizierà martedì prossimo. Lo ha annunciato oggi il primo ministro israeliano Naftali Bennett. “Sono consapevole che c’è una certa sensibilità in materia. Molte persone hanno paura di vaccinare i figli, e non sono per forza anti vax o complottisti”, ha scritto Bennett su Facebook, promettendo totale trasparenza e la diffusione di tutte le informazioni scientifiche necessarie per prendere una decisione consapevole.

L’annuncio di Bennett arriva dopo un ritardo nell’invio in Israele del primo carico di dosi per i bambini del vaccino Pfizer Biontech, che ora è atteso per domenica. In Israele alcuni bambini in particolari condizioni di fragilità sono già stati vaccinati contro il covid.

Il premier israeliano è padre di quattro figli. A fine giugno, quando era partita la campagna per l’immunizzazione della fascia d’età 12-15 anni, Bennett ha twittato la foto della somministrazione della prima dose alla figlia 14enne Michal.

OK ANCHE IN CANADA

Le autorità sanitarie canadesi hanno approvato la somministrazione del vaccino Pfizer Biontech contro il covid anche ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Lo riferiscono i media del Canada.

DECISIONE EMA ENTRO PROSSIMA SETTIMANA

E’ “possibile” che il responso sul vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech per la fascia d’età 5-11 anni da parte dell’Agenzia europea del farmaco Ema arrivi “entro la fine settimana prossima”. La data potrebbe essere il 25 novembre. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti dell’ente europeo, dopo che in questi giorni più voci avevano segnalato un probabile anticipo nella tabella di marcia originariamente stimata dall’ente regolatorio Ue, in base alla quale si prevedeva un verdetto a dicembre per i bimbi.