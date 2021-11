Selvaggia Lucarelli aggredita da no vax: “Ecco cos’è successo” – Video

“Una persona mi ha dato una testata”. Selvaggia Lucarelli- ospite di Francesca Fialdini a Da Noi…a Ruota Libera su Rai1 – racconta l’aggressione subita da un no vax al Circo Massimo a Roma nella manifestazione andata in scena ieri: “Una persona si è intromessa in una discussione che era assolutamente pacata e dal nulla mi ha dato una testata. Il vero problema è che non c’erano forze dell’ordine. Il Circo Massimo era completamente abbandonato a se stesso”. (www.raiplay.it)