Selvaggia Lucarelli aggredita da no vax, la solidarietà di Salvini

“La violenza si condanna, sempre, e non si giustifica, mai”. E’ il tweet del leader della Lega Matteo Salvini che ha voluto esprimere così la sua solidarietà nei confronti di Selvaggia Lucarelli, aggredita da un no vax al Circo Massimo a Roma nella manifestazione andata in scena ieri.

“Una persona si è intromessa in una discussione che era assolutamente pacata e dal nulla mi ha dato una testata” ha raccontato lei stessa, ospite di Francesca Fialdini a Da Noi…a Ruota Libera su Rai1 (VIDEO).