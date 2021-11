Covid oggi Germania, Merkel: “Misure attuali non sufficienti”

Angela Merkel non considera sufficienti le attuali misure in vigore in Germania per contenere la diffusione del Coronavirus. “Abbiamo una situazione altamente drammatica. Ciò che è in vigore attualmente, non basta”, ha dichiarato la cancelliera citata da alcuni partecipanti alle consultazioni interne ai vertici della Cdu cui Merkel ha partecipato in collegamento dalla sede della cancelleria. “Abbiamo una situazione – ha aggiunto – che andrà oltre ciò che abbiamo avuto finora. La vaccinazione è importante e giusta ma non aiuta a fermare la diffusione se non su un più lungo periodo”.