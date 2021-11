Varriale, processo immediato per stalking a ex compagna

Il giornalista televisivo Enrico Varriale andrà a processo con rito immediato per stalking nei confronti della sua ex compagna. L’ex vicedirettore di Raisport salterà dunque l’udienza preliminare, come chiesto dai pm di Roma: per lui l’udienza è fissata a gennaio.

Lo scorso 30 settembre Varriale era stato sentito a piazzale Clodio nell’interrogatorio davanti al gip Monica Ciancio che aveva disposto il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”. “Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”, scriveva il giudice.