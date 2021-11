Valentina Ferragni, influencer e sorella di Chiara, ha raccontato sul suo profilo Instagram che quel “brufolo” che si era fatta togliere chirurgicamente per controllare meglio cosa fosse, era in realtà un carcinoma basocellulare, un tumore maligno della pelle. “Sfortunatamente non era una cisti, ma un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle. In questo anno ha cambiato faccia molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ha iniziato a sanguinare a settembre 2021 poi si è finto guarito a ottobre. Questo carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina due giorni e torna normale, ma continua a crescere sottopelle giorno per giorno”. E conclude il post con un invito alla prevenzione: “Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo”.

