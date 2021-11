Finora in regione sono più di 2 milioni i cittadini lombardi che hanno aderito alla terza dose di vaccino anti Covid, per una media giornaliera di 128.644 prenotazioni nell’ultima settimana. “Solo lunedì in Lombardia le adesioni sono state poco meno di 184mila”, ha scritto su Facebook l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. A Cremona sono 32.000 le somministrazioni di terza dose già effettuate. Complessivamente in Lombardia sono più di 800mila, con in testa la provincia di Milano con 254mila inoculazioni, seguita da Brescia con 105mila, Bergamo 82.000, Varese 76mila, Monza e Brianza 63mila, Como 54mila, Pavia 46mila, Cremona con 32mila, Lecco 27mila, Mantova 26mila, Lodi 20mila e Sondrio 14mila.

“Ottimo”, secondo la Moratti, l’andamento delle somministrazioni della terza dose nelle Rsa che ha superato abbondantemente quota 75mila tra ospiti ed operatori, mentre sono più di 10.000 le somministrazioni fatte nelle farmacie e poco più di un migliaio quelle, prevalentemente domiciliari, effettuate da medici di medicina generale e Asst. In crescita anche le adesioni totali alla campagna vaccinale che in Lombardia si avvicinano al 92% della popolazione vaccinabile over 12 anni.

