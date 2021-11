Migranti, 34 morti in naufragio. Macron: “La Manica non diventerà cimitero”

Sono almeno 34 i migranti morti nel naufragio avvenuto nella Manica. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin, che stasera si è recato a Calais. I migranti si trovavano a bordo di due imbarcazioni che si sono rovesciate. Tra le vittime c’è anche una ragazzina, mentre due persone sono state salvate e quattro presunti trafficanti sono stati arrestati.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto la convocazione di una riunione di crisi a livello europeo, affermando che “la Francia non permetterà che il Canale della Manica diventi un cimitero”. “Faremo tutto il possibile per trovare e condannare i responsabili”, ha assicurato Macron.

Un’operazione di salvataggio è in corso via aria e via mare da parte delle autorità britanniche e francesi per accertare se ci siano altri eventuali sopravvissuti.