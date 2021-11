Violenza su donne, Vincenzi (Lazio): ‘Regione impegnata per tutela e assistenza’

“È una giornata importante che noi utilizziamo per una riflessione, uno studio, uno scambio di opinioni e di informazioni con chi, tutti i giorni e quotidianamente, è impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne, nella loro tutela e nella loro assistenza. In ogni caso, la Regione Lazio è impegnata sempre, dal punto di vista normativo, per migliorare l’impianto legislativo a favore della tutela delle donne, per la piena affermazione dei diritti a livello economico, sociale, culturale e amministrativo”. Lo ha detto Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale del Lazio, in occasione dell’iniziativa organizzata presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio per il contrasto della violenza sulle donne.

“È fondamentale e dev’esserci il dialogo con le l’istituzioni. Il contrasto alla violenza sulle donne dev’essere – ha aggiunto – assicurato dalle autorità giudiziarie e dalle Forze dell’Ordine. Le istituzioni pubbliche e l’amministrazione della Regione Lazio possono fare molto, perché insieme si può costruire una rete con le associazioni di difesa delle donne, per potenziare i servizi di assistenza di difesa assieme all’implementazione, appunto, della parità del genere”.