Covid oggi Lombardia, Fontana: “Resta zona bianca, incidenza sotto media nazionale”

In Lombardia nell’ultima settimana i numeri dei contagi sono cresciuti “leggermente” anche se “devo dire che la Regione Lombardia continua a mantenersi in zona bianca”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine di un convegno sulla sostenibilità a Palazzo Lombardia, a Milano.

“Non dobbiamo dimenticare che la crescita è leggermente rallentata – ha sottolineato il governatore – c’è stata una crescita inferiore rispetto alle settimane passate. Per quanto riguarda alcuni dati come l’incidenza settimanale siamo sempre sotto la media, in Lombardia si attesta all’119,7 contro la media nazionale dell’125,4 il che ci lascia un minimo di ottimismo, soprattutto ci dà la conferma che le scelte che abbiamo fatto con queste vaccinazioni di massa sono quelle giuste”.

“Stiamo a sentire, bisogna cercare di capire come sia questa nuova variante, fare in modo che i nostri scienziati la esaminino e ci diano delle indicazioni. E’ chiaro che bisogna stare attenti. Quando si diceva che la battaglia non era finita, si diceva il vero”, ha detto il governatore lombardo commentando l’ordinanza del ministro della Salute Speranza, che vieta l’ingresso in Italia dal Sudafrica e altri Paesi africani dove è stata rilevata la nuova variante del Covid ritenuta più contagiosa. “E’ chiaro – ha sottolineato Fontana – che bisogna cercare in tutti i modi di utilizzare tutte le armi a nostra disposizione anche per queste nuove varianti”.