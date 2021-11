Variante Omicron, reali del Belgio rinviano la visita in Italia

La diffusione della variante Omicron fa paura. I reali del Belgio hanno rinviato la loro visita ufficiale in Italia, prevista a inizio dicembre. Lo ha annunciato una nota della Casa Reale belga, precisando che la decisione è stata concordata con le autorità italiane e legata al “deterioramento della situazione sanitaria in Belgio ed Europa”.

La visita era in programma dal primo al tre dicembre e avrebbe visto l’arrivo in Italia di Re Filippo, della Regina Mathilde e di alcuni ministri. Re Filippo sarà, comunque, a Roma il primo dicembre per una breve visita durante la quale incontrerà il presidente Sergio Mattarella.