Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 dicembre

Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti mentre sale alla ribalta la variante Omicron, con altri casi individuati in Campania. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli, mentre si avvicina la decisione dell’Aifa sul vaccino per i bambini della fascia 5-11 anni e la variante Omicron si diffonde sempre di più.

Sono 559 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione diffuso dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 559 su 29.418 test di cui 10.536 tamponi molecolari e 18.882 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,90% (6,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i accini attualmente somministrati sono 6.359.835.

Sono 2.656 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 dicembre in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Continuano dunque a salire i positivi nella regione. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 26.044 tamponi molecolari e di 69.996 tamponi antigenici.