Variante Omicron Israele, stop a tracciamento cellulari contagiati

Cellulari dei contagiati da variante Omicron tracciati in Israele. Il controverso programma locale finirà oggi. Il programma affidato ai servizi d’intelligence interni dello Shin Bet era stato approvato domenica e scade oggi. Il primo ministro Naftali Bennett e il ministro della Salute Nitzan Horowitz hanno annunciato questa sera che non lo estenderanno, riferisce Times of Israel.

Il programma ha contribuito “allo sforzo per interrompere la catena di infezioni”, hanno spiegato Bennett e Horowitz, riservandosi di riattivarlo nel caso fosse necessario. Avevo insistito “che l’uso di questa tecnologia dovesse essere ristretto e di breve durata, per qualche giorno, per poter ottenere informazioni urgenti per ridurre la diffusione di una variante sconosciuta. E’ esattamente quello che abbiamo fatto”, ha detto su Twitter Horowitz, che l’anno scorso si era opposto all’uso del programma quando era all’opposizione.