Covid Slovacchia oggi, record di 15.278 contagi

La Slovacchia ha stabilito un nuovo record di contagi Covid-19, 15.278 nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute si tratta del numero di casi più alto registrato in un giorno dallo scoppio della pandemia. Il Paese, che conta 5,5 milioni di abitanti, ha 3.404 persone ricoverate in ospedale con il coronavirus. Di queste, 630 sono in terapia intensiva. La Slovacchia ha uno dei tassi di vaccinazione più bassi dell’Unione europea.