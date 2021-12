Mourinho: “Inter più forte, attacco Roma nullo”

“L’Inter è più forte di noi in condizioni normali. In condizioni non normali, è molto più forte di noi. Oggi avevamo un potenziale offensivo praticamente nullo, abbiamo avuto 3 occasioni e non abbiamo segnato”. José Mourinho analizza in maniera estremamente sintetica la netta sconfitta per 3-0 che la sua Roma ha incassato in casa contro l’Inter. “Non puoi prendere un gol come il primo e come il terzo. L’arbitro ha fatto bene, non ha influenzato certamente il risultato. Mancava un giallo a Cristante, noi siamo la squadra più indisciplinata della Serie A. Complimenti all’Inter”, dice prima di congedarsi da Dazn senza accettare domande.