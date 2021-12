Covid oggi Veneto, 1.709 contagi e 2 morti: bollettino 6 dicembre

Sono 1.709 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 dicembre, in Veneto secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano anche 2 nuovi decessi. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia sale a 532.291, quello dei decessi a 12.005. Non si ferma la crescita invece dei ricoveri negli ospedali: nei reparti medici sono 700 i malati Covid (+ 44). Un ricoverato in meno invece rispetto a ieri nelle terapie intensive, 122.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Treviso (474), seguita da Venezia (377), Padova (235), Vicenza (234), Rovigo (170), Verona (143), Belluno (61). Continuano intanto a pieno ritmo anche nel weekend: sono state 33.245 le dosi somministrate ieri, di cui 2.297 prime dosi. In totale la popolazione residente vaccinata è salita a quota 3.684.650 (75,9%), con una dose il 77,4%. Con riferimento alla popolazione vaccinabile, invece, è l’84,2% ad aver ricevuto le due dosi.