Sono 82 i nuovi positivi rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, su un totale di 2783 in Lombardia. 142.469 i tamponi effettuati, l’1,9% è positivo. Crescono di molto i ricoveri nei reparti ordinari (55 in più rispetto a ieri, che porta la cifra complessiva ad oltre 1000) mentre sono 9 i nuovi ricoveri nelle terapie intensive (in totale 134). I decessi sono 9.

