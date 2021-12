Il conto alla rovescia per salvare il pianeta è cominciato e restare indifferenti non è più possibile. Questo il messaggio di TEDxCremona COUNTDOWN, che si svolgerà venerdì 10 dicembre alle ore 21 presso il nuovo Campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Quattro speaker per quattro idee di sostenibilità: Matteo Angri (Phd in Microbiologia e fondatore di Environomica), Elisa Nicoli (Green Content Editor), Paolo Sckokai (Professore Dipartimento di Economia agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) e Alessandra Prampolini (Direttrice WWF Italia). A tenere il filo del racconto sarà Piero Brazzale (giornalista).

La partecipazione è a invito, nel rispetto delle norme per contrastare il Covid-19, ma l’evento potrà essere seguito da tutti in live-streaming sul canale YouTube https://tedxcremona.com/countdown

«TED COUNTDOWN è un’iniziativa globale per sostenere e accelerare le soluzioni alla crisi climatica, trasformando le idee in azioni. L’edizione mondiale si è tenuta lo scorso ottobre in Scozia, dove uno dei messaggi divulgati a gran voce è stato: “Noi possiamo fermare il cambiamento climatico”», spiega Andrea Mattioli (Organizer TEDxCremona). «Non è un caso se abbiamo scelto di avere in platea trenta studenti universitari (Università Cattolica e Politecnico); è con loro e insieme alla società civile, agli imprenditori, alle istituzioni che dobbiamo interrogarci e costruire il futuro, attraverso azioni collettive e individuali».

«A soli tre mesi dal primo TEDxCremona (11 settembre 2021; teatro Ponchielli), portare COUNTDOWN nella nostra città ci è sembrata un’occasione utile per restare connessi con la comunità. Ognuno di noi è parte integrante dell’ambiente e in qualità di cittadini e consumatori siamo chiamati a comprendere cosa è possibile fare nel quotidiano per il bene del pianeta e dell’umanità. Non si può più rimandare», aggiunge Mattioli. «Per la scienza, probabilmente la Terra sopravviverà al cambiamento, a correre il rischio maggiore è il genere umano. Il pianeta oggi è abitato da 7,7 miliardi di persone: se ciascuno acquista consapevolezza e la trasforma in un comportamento sostenibile, qualcosa accade».

«Ad aiutarci a capire cosa si può fare saranno quattro speaker con esperienze professionali e di vita molto diverse: un professore, una divulgatrice, un Phd in Microbiologia e la direttrice del WWF Italia. Il mix promette bene», precisa Mattioli. «L’eterogeneità alimenta il pensiero, favorisce le idee e l’innovazione, anche attraverso la contrapposizione. Questa è la cifra stilistica che muove e motiva il team di TEDxCremona».

«Anche la scelta del luogo assume un valore imprescindibile per lo svolgimento di TEDxCremona COUNTDOWN. Il campus dell’Università Cattolica di Cremona è un posto unico: racconta di un sapiente recupero architettonico, della trasformazione di un edificio abbandonato in polo universitario. Un’operazione sostenibile che dà valore a Cremona», aggiunge Mattioli. «Penso che la bellezza e la conoscenza siano complementari, per questo studiare in un posto come Santa Monica può fare la differenza».

SPEAKER: Elisa Nicoli. Di mestiere fa la Green Content Editor, ovvero la comunicatrice ambientale, figura professionale che si occupa di ricercare, selezionare e promuovere contenuti di valore legati al tema dell’ambiente. Parlerà di best practice e comportamenti virtuosi, con un intervento il cui titolo è già una provocazione: “Plasticfree – Il problema è davvero solo la plastica?”.

Matteo Angri. Italiano nato e cresciuto in Mozambico, ha una formazione in Tecnologie Agrarie Tropicali, un PHD in Microbiologia ed è un esperto di food innovation. Nel suo talk parlerà del ruolo delle piante nella crescita economica e sociale nei paesi in via di sviluppo, raccontando la sua esperienza decennale in progetti legati alla riforestazione solidale e alla cooperazione internazionale.

Paolo Sckokai.Insegna materie economiche ed è direttore del Dipartimento di Economia agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Spiegherà la relazione che connette agricoltura, alimentazione e cambiamento climatico, parlando della sua esperienza e delle sfide che abbiamo di fronte nei prossimi anni.

Alessandra Prampolini. Direttore Generale del WWF Italia, ha una formazione in economia per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, con particolare attenzione all’analisi e alle possibili soluzioni per gli squilibri ambientali presenti a livello globale e locale. Porterà la sua esperienza diretta, parlandoci della responsabilità e del ruolo della politica, dell’economia, delle imprese e dei cittadini nella costruzione di un mondo più sostenibile.

