Manovra, Patuanelli: “Sciopero? Non è irresponsabile, è diritto”

Manovra 2022 e sciopero annunciato da Cgil e Uil? “Non penso sia irresponsabile, lo sciopero è un diritto… Ci sono alcuni temi che i sindacati pongono che sono sicuramente condivisibili. Io credo sia giusto per mettere al centro il tema del precariato, per parlare di pensioni, diritti dei lavoratori. Sulla riforma del fisco invece ritengo che la nostra riforma sia quella giusta. Dopodiché penso ci sia una questione di metodo, non credo che i sindacati chiedano la concertazione. Chiedono un po’ di condivisione”. Lo ha detto a ‘Tagadà’ su La7 il ministro M5S per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli.