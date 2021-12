Vaccino Covid, in Italia quasi 100 milioni dosi somministrate

Sono quasi cento milioni le dosi di vaccino anti covid somministrate in Italia. In base ai dati pubblicati sul sito del governo, sono 99.792.722 le somministrazioni avvenute finora. In particolare, il totale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 47.477.646, l’87,91 % della popolazione over 12. Sono invece 45.830.582 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, 84,86 % della popolazione over 12. Il totale delle dosi booster è di 9.609.029.