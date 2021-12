Milano, in fiamme ex hotel Covid in pieno centro

Incendio all’Hotel Michelangelo di Milano. Nell’ex hotel covid ormai dismesso e chiuso le fiamme sono divampate per motivi ancora da accertare. Non si registrano feriti e gli operai presenti sono usciti e tutti in salvo.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’ascensore abbia fatto da camino alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili per domare l’incendio.