Calenda: “Non c’è nessuna esigenza dei 5S in Italia, Di Maio inutile”

“Non credo ci sia nessuna esigenza dei Cinquestelle in Italia, penso che prima Luigi Di Maio, nella versione gilet giallo, fosse inutile e dannoso. Ora è solo inutile. Perché dobbiamo avere i 5S?”. Se lo chiede al programma di Rai Radio1 ‘Zapping’, Carlo Calenda, leader di Azione. Dobbiamo avere i Cinquestelle perché sono in tanti ad averli votati. “Si, in questo Parlamento”, replica Calenda che aggiunge: ”Nelle ultime amministrative, però, tutte le loro liste nei capoluoghi di provincia hanno preso meno voti della mia lista a Roma”.

Quindi secondo lei non ci può essere un ‘campo largo’ se dentro ci sono i Cinquestelle? “No, no”, taglia corto per poi spiegare: “E poi loro non esistono più: hanno un pezzo di Conte che si odia con Di Maio; Grillo che bastona Conte. Mi piacerebbe fare un confronto con loro ma non ci si riesce mai”. Quindi lei con chi si alleerebbe? “Penso -assicura Calenda- che ci voglia un’alleanza larghissima, ma una cosa è un’alleanza di governo, come quello in cui siamo oggi. Un’altra è un’alleanza politica, che replichi il modello delle alleanze ‘contro’, col comune denominatore contro la destra o la sinistra”.