Messico, scontro tra camion con a bordo migranti: 53 morti

Sono almeno 53 le vittime dell’incidente che ha coinvolto due camion con a bordo migranti nel Chiapas, nel sud del Messico. La vittime si trovavano a bordo del rimorchio di uno dei camion che si è capovolto nello scontro, secondo quanto ha reso noto l’ufficio del procuratore. Vi sarebbero anche decine di feriti. Secondo quanto riferito, a provocare l’incidente è stato uno dei due camion che ha preso una curva ad una velocità troppo sostenuta.

Il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, ha espresso, in un messaggio su Twitter, il suo cordoglio per l’incidente che ha provocato la morte dei “migranti provenienti dall’America centrale, è molto doloroso”. Il governatore dello Stato, Rutilio Escandon, ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime, promesso pronta assistenza ai feriti ed un’inchiesta per stabilire le responsabilità dell’incidente.