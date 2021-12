Proroga stato emergenza, Letta: “Favorevole, tenere guardia alta”

La proroga dello stato d’emergenza? “Io non ho nessun dubbio sul fatto che in questo momento tutti i messaggi che arrivano dal resto d’Europa ci dicono che dobbiamo tenere la guardia alta. Ci dicono che l’Italia grazie a come abbiamo, il governo e tutto il nostro Paese, ben affrontato la questione pandemica, lo sforzo della campagna vaccinale in questi mesi, l’Italia è oggi in una situazione migliore rispetto agli altri Paesi europei. Noi vogliamo mantenerla questa situazione migliore, non vogliamo semplicemente raggiungere gli altri Paesi europei con due settimane di ritardo rispetto alla crisi che stanno vivendo. Vogliamo mantenere una situazione migliore grazie alle regole che abbiamo applicato. Se per mantenere la situazione migliore degli altri Paesi europei è necessario prorogare lo stato di emergenza, noi siamo a favore della proroga”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine di un’iniziativa in corso a Firenze del Gruppo dell’alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, nell’ambito della conferenza sul futuro dell’Europa.

“Il governo lo appoggeremo nelle scelte che farà – ha aggiunto Letta – Se valuterà, dati alla mano, che è necessario prorogare lo stato d’emergenza, avrà sicuramente il nostro sostegno, proprio perché non vogliamo raggiungere con due settimane di ritardo gli altri Paesi nella crisi nella quale si trovano: vogliamo rimanere nella situazione migliore rispetto agli altri”.