Variante Omicron, Gran Bretagna alza livello di allerta a 4

Dinanzi al rapido aumento dei casi a causa della diffusione della variante Omicron, il Regno Unito aumenta il livello di allerta per il Covid da 3 a 4 su una scala di 5. Lo ha reso noto il governo, mentre per stasera alle 21 ora italiana è prevista una dichiarazione in tv del premier britannico Boris Johnson.

Tenendo conto dei consigli dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria, il governo ha deciso di aumentare il livello di allerta, sottolineando che “le prime prove dimostrano che Omicron si sta diffondendo più velocemente della variante Delta e che la protezione dei vaccini contro l’infezione sintomatica provocata da Omicron si è ridotta. Ricoveri sono già in corso e probabilmente aumenteranno rapidamente”.