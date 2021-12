Manovra, verso slittamento lavori: via libera dopo Natale

Settimana di attesa al Senato, dove si aspettano gli emendamenti del governo alla legge di bilancio. Nella migliore delle ipotesi, potrebbero arrivare tra un paio di giorni (mercoledì), giorno in cui la manovra dovrebbe approdare in aula. Mentre non è esclusa l’ipotesi che la commissione Bilancio debba aspettare fino al weekend per poter avviare l’esame delle proposte di modifica oggetto del lavoro di concertazione tra maggioranza ed esecutivo.

In questo caso, per il giorno in cui l’assemblea di Montecitorio attende la legge di bilancio (il 21 dicembre) il provvedimento potrebbe trovarsi ancora alle prese con le votazioni degli emendamenti in commissione. Lo slittamento dei lavori costringerà il parlamento a doversi riunire dopo il Natale, per l’approvazione definitiva della manovra.

Tra gli argomenti che saranno portati dall’esecutivo, secondo quanto riferiscono i partecipanti alla riunione tra governo e maggioranza che si è svolta questa mattina, vengono confermati: il fisco, le bollette, le pensioni, la scuola e gli enti locali.