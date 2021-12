Pensioni, Landini: “Da Quota 100 passeremo a Quota 0”

“Da Quota 100 passeremo a Quota 0, perché con queste norme non andrà in pensione nessuno”. Lo afferma il segretario della Cgil Maurizio Landini al Tg2 Post, ricordando la richiesta del sindacato di andare oltre “la legge Fornero, che è una legge sbagliata”.

“Nella Legge di Bilancio non troviamo risposte” a “questioni di merito molto concrete, davanti a un malessere sociale che invece ha bisogno di una risposta: noi stiamo chiedendo cose precise, un intervento sul fisco, una vera lotta all’evasione fiscale, il blocco della precarietà, vogliamo una riforma fiscale vera e politiche industriali che ricreino lavoro”, ha continuato Landini, contestando “una politica che pensa di poter fare da sola”. “C’è un problema di merito e di metodo”, dice ancora.

Quella di proclamare uno sciopero generale “è una decisione che non è stata presa a cuor leggero, ma con cui abbiamo voluto dire che non andiamo tutti d’accordo e che le cose non vanno bene”, ha continuato il segretario della Cgil osservando che “bisogna costruire un modello sociale fondato sulla giustizia: anche gli imprenditori devono accettare un coinvolgimento diverso” dei lavoratori. “Andiamo in piazza a sostenere la piattaforma unitaria presentata al governo” ha spiegato, aggiungendo: “Se ci convocano siamo disponibili” a discutere di una eventuale cancellazione dello sciopero generale, “ma siamo già a lunedì e non mi pare che ci siano le condizioni, anche perché non ci accontentiamo di qualche leggera modifica”.