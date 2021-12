Si apre voragine di un metro sotto due edifici ad Artena vicino Roma

Grossa voragine tra due edifici di Artena in provincia di Roma. Delle dimensioni di un metro per un metro, si è creata in corrispondenza dei tubi dell’acqua di un garage condominiale sotto al muro portante che collega due stabili di via Filippo Prosperi.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Evacuate le tre famiglie residenti in una struttura ricettiva del posto.