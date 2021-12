Covi oggi Puglia, 401 contagi e 6 morti: bollettino 14 dicembre

Sono 401 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 27.096 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 67; Bat: 63; Brindisi: 17; Foggia: 62; Lecce: 111; Taranto: 94; Residenti fuori regione: 10; Provincia in definizione: -23. Sono 5.564 le persone attualmente positive, 133 i ricoverati in area non critica, 23 le persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 284.125 casi totali, 5.073.488 i tamponi eseguiti, 271.636 i guariti, 6.925 le persone decedute.