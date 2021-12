Covid oggi Veneto, 4.088 contagi e 19 morti: bollettino 14 dicembre

Nuovi picco di contagi da Covid in Veneto, con oltre 4 mila nuovi positivi. Per esattezza sono 4.088 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 14 dicembre, secondo il bollettino della Regione. Deciso aumento anche del numero di decessi, nelle ultime 24 ore sono stati infatti 19 le vittime. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a quota 558.205, mentre quello dei decessi a 12.084. Sfondano la soglia dei cinquantamila i cittadini veneti in isolamento: sono 52.020. E, sono 1.139 in totale i pazienti Covid negli ospedali del Veneto: 997 sono quelli ricoverati in area non critica, con una crescita di 81 casi, mentre nelle terapie intensive oggi ci sono 142 pazienti.

L’incremento maggiore di nuovi positivi oggi si è registrato nella provincia di Vicenza, con 930 casi, non lontane la provincia di Padova, con 826 casi, e quella di Treviso, con 805. Oltre i 600 nuovi positivi a Venezia, dove sono 648, per la precisione, e Verona, con 645. Belluno registra 112 nuovi contagi e Rovigo 89.