Pnrr, Sala: ‘In passato cattivo uso dei fondi europei, ora bisogna cambiare’

“Investire fondi importanti come quelli del Pnrr in tempi così ristretti tecnicamente non appartiene sufficientemente alle qualità italiane. Storicamente abbiamo dimostrato di non fare buon uso dei fondi europei. Ora bisogna cambiare rapidamente e le città leader come Milano devono essere pronte anche ad aiutare gli altri”.

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto BicoccaLab all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Il primo cittadino milanese poi aggiunge: “Noi stiamo dando una mano a Roma perché tra il trasporto pubblico milanese e quello romano c’è una differenza enorme. Stiamo collaborando con il sindaco Gualtieri fino a ipotizzare che nel management della società romana entrino nostre persone. Siamo lontanissimi da un percorso egoistico o da un’idea di fuga solitaria, se possiamo dare una mano la diamo. Offriamo tutto quello che noi abbiamo accumulato in termini di competenze in questi anni. Milano è una città affidabile, i milanesi devono continuare a pensare al futuro e al progresso come qualcosa di positivo”.