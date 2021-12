Quirinale, Fico: “Il 4 gennaio lettera di convocazione Parlamento”

“La data del Quirinale non la dirò, l’unica data è quella della lettera che manderò per la convocazione del Parlamento in seduta comune. Il 4 gennaio sarà inviata la lettera e sapremo la data di convocazione del Parlamento”. Lo ha detto Roberto Fico allo scambio di auguri con l’Associazione Stampa Parlamentare.

Per la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del capo dello Stato “ci sono molti precedenti e la situazione generale, li guardiamo e deciderò la data. Non devo spiegare”, ha poi spiegato Fico.