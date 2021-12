Sileri contro il filosofo: “Non sa niente di covid e vaccino”

“Lei non sa niente, non sa quello che dice”. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri esplode a DiMartedì contro Andrea Zhok, docente di filosofia. Il tema è la vaccinazione dei bambini e la gestione dell’emergenza covid. “Nessuno dice di non curare o di non vaccinarle. Stiamo dicendo di usare la vaccinazione in maniera selettiva, non a tappeto. E le terapie vanno usate in maniera adeguata”, dice Zhok, innescando la reazione veemente di Sileri.

“Questo docente dice una marea di baggianate. Quanti ragazzi sono andati in ospedale tra gli 850mila positivi in età pediatrica? Lo sa? Non lo sa. Lei non sa nulla, lei viene qui con 4-5 numeri e fa il gioco delle 3 carte dicendo stupidaggini enormi”, incalza il sottosegretario. “Faccia un giro a Napoli e troverà gli ospedali pediatrici pieni, con bambini di un chilo e mezzo intubati. Lei non sa quello che dice”.