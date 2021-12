Caserta, lockdown in base Nato: allerta per uomo armato

Un allarme è scattato all’interno della Naval Support Activity (Nsa) Naples di Gricignano d’Aversa (Caserta) per la presenza di un uomo armato. Alle 18.25 il sito è stato posto in lockdown e sono state attivate le procedure di emergenza. Secondo quanto riportato nella pagina Facebook Us Naval Support Activity Naples, si tratterebbe di un uomo afroamericano, di età stimata tra i 16 e i 20 anni, armato di un fucile softair, ad aria compressa.