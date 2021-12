Covid, Italia sempre più in rosso: solo 3 regioni gialle

Covid, Italia oggi sempre più rossa mentre scendono a 3 le regioni che restano ancora in zona gialla secondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc, che fotografa la situazione Covid in Europa, mentre la variante Omicron si fa strada. Nell’ultimo aggiornamento settimanale, mantengono il colore che indica un rischio intermedio, cioè il giallo, solo Puglia, Molise e Sardegna. Tutte le altre regioni sono in rosso. Con alcune chiazze rosso scuro: quelle di Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, catalogate nella fascia di rischio massimo.