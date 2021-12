Scontro tra tre auto nel pisano, muore donna: gravi i due figli

Incidente mortale a Casciana Terme, in località Capannina. Una donna di 56 anni, di Casciana. è deceduta e i suoi due bambini sono rimasti feriti in uno scontro tra due auto e un furgone. I bimbi sono stati trasferiti in in gravi condizioni all’ospedale pisano di Cisanello. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta.