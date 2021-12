Covid Italia, senza vaccino 5,8 milioni over 12: il report

Sono 5,8 milioni (5.875.471) gli italiani over 12 che non si sono ancora vaccinati contro il Covid, secondo i dati del report settimanale della struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, aggiornata alle 8,30 di oggi. In particolare non si sono sottoposti ancora a prima dose o dose unica 189.536 over 80, 396.465 persone nella fascia 70-79, 655.501 nella fascia 60-69, 1.065.285 nella fascia 50-59, 1.252.239 tra i 40 e i 49 anni, 904.211 tra i 30-39 anni, 505.608 tra i 20 e i 29 anni, 906.626 tra i 12 e i 19 anni.

SOMMINISTRATE IN TOTALE OLTRE 104 MLN DI DOSI

Sono 104.269.620 in totale le dosi di vaccino anti-covid somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, 3.640.570 in più rispetto all’ultima settimana. Sono 46.040.186 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, 47.777.687 si sono sottoposte ad almeno una dose, 13.877.852 le persone che si sono già inoculate la dose booster.

ALMENO UNA DOSE AL 75,39% DEI GIOVANI TRA I 12 E I 19 ANNI

Sono 3.488.814 i ragazzi nella fascia d’età tra i 12 e i 19 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid, pari al 75,39%. La platea complessiva è di 4.627.514 ragazzi. Il 71,34%, ossia 3.301.071 giovani 12-19 enni ha completato il ciclo vaccinale. In attesa della prima dose o dose unica, a meno dei guariti, sono invece 906.626 12-19enni, pari al 19,59%.

Sono oltre 15.000 (15.054) i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccini dalla prima giornata di vaccinazione a livello nazionale, ovvero lo 0,41% della popolazione in questa fascia d’età pari a 3.656.069.