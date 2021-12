Covid Gb oggi, 90mila contagi. Allarme variante Omicron a Londra

Oltre 90mila nuovi contagi da coronavirus in Gran Bretagna. Il bollettino covid di oggi, 18 dicembre 2021, fa riferimento a 90.418 nuovi casi e altri 125 morti. L’ondata non si ferma e aumenta il peso della variante Omicron. In particolare, i casi legati a Omicron e confermati in Inghilterra secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie (Ukhsa) sono 23.168, con un incremento di 9.427 casi. nelle ultime 24 ore. In Scozia è stato registrato un totale di 792 casi, con un incremento di 96, in Galles 181, con un aumento di 22 casi e in Irlanda del Nord 827, con un aumento di 514 casi. I decessi confermati in Inghilterra a causa della uova variante sono invece in totale 85, rispetto ai 65 registrati precedentemente.



Allarme a Londra, dove il sindaco Sadiq Khan ha dichiarato lo stato di “grave incidente” a seguito della rapida diffusione della variante. Khan si è detto “incredibilmente preoccupato” a causa dell’assenza del personale in molti servizi pubblici essenziali, compreso il Servizio sanitario, polizia e vigili del fuoco, dovuto all’aumento esponenziale dei contagi. “La variante Omicron è rapidamente diventata dominante, con un aumento dei casi sempre più rapido e il numero dei pazienti nei nostri ospedali di nuovo in salita”, ha dichiarato Khan.