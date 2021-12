Covid oggi Abruzzo, 446 contagi: bollettino 18 dicembre

Sono 446 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 18 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 99 anni) sono stati individuati su 5.826 tamponi molecolari e 11.614 test antigenici. I nuovi guariti sono 201, 6625 gli attualmente positivi (+243), 122 ricoverati in area medica (+4), 18 in terapia intensiva (+1), 6485 in isolamento domiciliare (+238). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (66), Chieti (143), Pescara (126), Teramo (108), in accertamento (3).