Variante Omicron Italia, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”

La nuova variante Omicron in Italia “è già arrivata e si diffonderà, dobbiamo trovare dei modi per mitigare e diluire l’impatto sulla curva dei contagi e assorbire al meglio le conseguenze, per questo tutti gli interventi possono aiutare e anche un lockdown ci permetterebbe di gestire meglio l’impatto. Capisco che non è facile ma dobbiamo essere flessibili”. Lo spiega all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano.

Sulla possibilità invece di preferire l’introduzione immediata dell’obbligo vaccinale, Pregliasco avverte che “occorre avere la forza e procedere poi con la fattibilità nell’eseguirlo, non è facile”.