Covid oggi Francia, 48.473 contagi e ricoveri aumentano

Sono 48.473 i contagi da coronavirus in Francia oggi, 19 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino di oggi. Si registrano 75 morti. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, con 2.936 nei reparti di rianimazione. Sono stati 91 i nuovi ingressi in 24 ore.

Di fronte alla diffusione della variante Omicron, la Francia ha deciso di cancellare gli eventi previsti per il Capodanno, a fronte della crescente ondata di contagi. La sera del 31 dicembre non ci saranno più il concerto e i fuochi d’artificio sugli Champs-Elysees. Venerdì, il premier Jean Castex aveva avuto un colloquio con i leader delle varie municipalità, chiedendo che venissero cancellati gli eventi previsti per l’ultimo dell’anno e venissero adottate ordinanze per proibire il consumo di alcol all’aperto.