Goggia vince SuperG Val d’Isere, terza Curtoni e quarta Brignone

Sofia Goggia vince anche il SuperG in Val d’Isere, centrando un altro successo dopo la vittoria di ieri in discesa. L’azzurra, che trionfa con il tempo di 1’19″23, si impone per la 16esima volta in Coppa del Mondo e consolida il primato in classifica generale guadagnando ulteriore terreno sulla statunitense Mikaela Shiffrin, oggi quinta a 75 centesimi di distacco. Sul podio anche Elena Curtoni, giunta terza con il tempo di 1’19″74. Tra le due azzurre s piazza la norvegese Ragnhild Mowinckel, con il crono di 1’19″56, che beffa l’altra azzurra Federica Brignone giunta quarta.